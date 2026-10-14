Samsun İlkadım\'da yolun karşısına geçmek isteyen yayayı SUV çarptı, yaya yaralandı.

Samsun'da trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışırken SUV aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Sudenur B.'ye, Ömer F. idaresindeki 55 AFB 229 plakalı SUV araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak motosikletli sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.