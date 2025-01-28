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Samsun Limanı'nda gemi yangını böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun Limanı'nda bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın dron ile böyle görüntülendi.

Ceynak Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Gemide yangın söndürme çalışması başlatıldı.