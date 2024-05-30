Samsun-Ordu Karayolunda Balık Yağı Kazaya Yol Açtı

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Samsun- Ordu karayolunda balık taşıyan bir kamyondan yola dökülen balık yağı kazaya yol açtı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık taşıyan ve plakası tespit edilemeyen bir kamyondan sızan balık yağı nedeniyle yol kayganlaştı. Ercan Keskinsoy'un kullandığı 19 ADM 373 plakalı otomobil, yoldaki yağdan dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti. Savrulan araç yol kenarındaki yeşil alanda durabildi. Araç sürücüsü yaşanan kaza sonrası hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, olay yerinde büyük kazaların yaşanmaması adına güvenlik önlemleri aldı. Tek şeritli olarak ulaşımın sağlandığı yol, Karayolları ekiplerinin kum dökmesi sonrası ulaşım normale döndü. - SAMSUN