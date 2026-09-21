Samsun polisi, 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yağma hükümlüsünü yakaladı

Samsun polisi, 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yağma hükümlüsünü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 'yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (32) yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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