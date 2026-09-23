Samsun Salıpazarı\'nda jandarma 756 kök kenevir buldu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 756 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü araştırmada, 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.