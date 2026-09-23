Samsun Salıpazarı\'nda jandarma 756 kök kenevir buldu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Salıpazarı'nda jandarma 756 kök kenevir buldu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda jandarmanın uyuşturucu araştırmasında 2 şüphelinin ikametinde 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 756 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü araştırmada, 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.
Kaynak: İHA
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