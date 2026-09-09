Samsun Tekkeköy'de iş arkadaşını falçatayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun Tekkeköy'de iş arkadaşını falçatayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun Tekkeköy\'de iş arkadaşını falçatayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada S.Ç. (24), mesai arkadaşı G.A.'yı (39) falçatayla sırtından ve karın boşluğundan ağır yaraladı. G.A.'nın hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan şüpheli S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, mesai arkadaşını küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada falçatayla sırtından ve karın boşluğundan ağır yaraladı.

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., iş arkadaşı G.A.'yı falçata ile sırtından ve sol karın boşluğundan ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, 3. Sayfa, Saldırı, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Tekkeköy'de iş arkadaşını falçatayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Tekkeköy'de iş arkadaşını falçatayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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