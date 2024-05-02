Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilde yangın çıktı

Samsun\'un Bafra ilçesinde otomobilde yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02.05.2024 13:53  Güncelleme: 13:57
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Samsun'un Bafra ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı.

Yangın, Çetinkaya Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 55 AEK 010 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı durdurdu. Henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangını, ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de köprü üzerinde güvenlik önlemi alarak muhtemel bir kazaya engel oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

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