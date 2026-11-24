Samsun Valiliği, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülere hız limitlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekilerek, hız ihlallerinden kaynaklanan ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların önlenmesi için il genelinde denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanması amacıyla trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, sürücülere önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

Sürücülere 4 önemli uyarı

Samsun Valiliği, güvenli bir yolculuk için sürücülerin şu kurallara dikkat etmesini istedi:

"Yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, hız sınırlarının aşılmaması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve dikkatin yola verilmesi."

Açıklamada, trafik kurallarının yalnızca sürücülerin değil, tüm yol kullanıcılarının hayatını koruduğuna dikkat çekilerek, "Trafikteki kurallar hepimizi hayatta tutar" mesajı verildi.