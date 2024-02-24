Samsun Valiliği'nden Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı açıklaması - Son Dakika
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Samsun Valiliği'nden Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı açıklaması

Samsun Valiliği\'nden Tekkeköy Belediye Başkanı\'nın seçim kampanyasına saldırı açıklaması

Samsun Valiliği, Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. İki belediye başkan adayının destekçileri arasında yaşanan ağız münakaşası ve arbede sonucunda taraflar birbirlerinden ayrıldı. Herhangi bir şikayet veya müracaat bulunmamaktadır. Ayrıca belediye başkanı adayının afişine kurşun isabet ettiği tespit edilmiş ve şüpheli yakalanmıştır.

24.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:33
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Samsun Valiliği, "Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı" şeklinde basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada 'Tekkeköy Belediye Başkanının seçim kampanyasına saldırı' şeklinde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. 23 Şubat 2024 tarihinde Tekkeköy ilçemizde iki belediye başkan adayı aynı anda Tekkeköy Sanayi Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesine gelmiş, iki adayın destekçileri arasında kısa süreli bir ağız münakaşası ve arbede yaşanmış, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle taraflar birbirlerinden ayrılmış ve birbirlerine zarar vermeleri engellenmiştir. Bu konuya ilişkin herhangi bir şikayetçi bulunmamaktadır. Ayrıca belediye başkanı adayının konvoyundaki araçlardan birisinin camının kırıldığına ilişkin herhangi bir müracaat da bulunmamaktadır. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 09.10 sıralarında, 112 Çağrı Merkezi'ne 'Tekkeköy Işıklı Kavşak'ta, bir şahsın araç içerisinden havaya ateş ettiği' şeklinde gelen ihbar üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede; viyadükte asılı olan ve belediye başkan adayına ait olan afişe kurşun isabeti olduğu tespit edilmiştir. Ateş eden şahsın O.K. olduğu tespit edilmiş ve şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile 30 dakika içerisinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs ifadesinde, Tekkeköy Belediyesi'nde çalışmakta iken 2 ay önce işten çıkarıldığını beyan etmiştir. Şahsa, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar vermek' suçlarından adli işlem tesis edilmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Valiliği'nden Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı açıklaması - Son Dakika

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