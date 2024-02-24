Samsun Valiliği, "Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı" şeklinde basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada 'Tekkeköy Belediye Başkanının seçim kampanyasına saldırı' şeklinde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. 23 Şubat 2024 tarihinde Tekkeköy ilçemizde iki belediye başkan adayı aynı anda Tekkeköy Sanayi Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesine gelmiş, iki adayın destekçileri arasında kısa süreli bir ağız münakaşası ve arbede yaşanmış, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle taraflar birbirlerinden ayrılmış ve birbirlerine zarar vermeleri engellenmiştir. Bu konuya ilişkin herhangi bir şikayetçi bulunmamaktadır. Ayrıca belediye başkanı adayının konvoyundaki araçlardan birisinin camının kırıldığına ilişkin herhangi bir müracaat da bulunmamaktadır. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 09.10 sıralarında, 112 Çağrı Merkezi'ne 'Tekkeköy Işıklı Kavşak'ta, bir şahsın araç içerisinden havaya ateş ettiği' şeklinde gelen ihbar üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede; viyadükte asılı olan ve belediye başkan adayına ait olan afişe kurşun isabeti olduğu tespit edilmiştir. Ateş eden şahsın O.K. olduğu tespit edilmiş ve şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile 30 dakika içerisinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs ifadesinde, Tekkeköy Belediyesi'nde çalışmakta iken 2 ay önce işten çıkarıldığını beyan etmiştir. Şahsa, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar vermek' suçlarından adli işlem tesis edilmiştir" denildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Valiliği'nden Tekkeköy Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasına saldırı açıklaması - Son Dakika
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
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Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
AK Parti'den aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi'ne geçen Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın bulunduğu aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı. Togar, "Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
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