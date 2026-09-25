Samsun Vezirköprü\'de samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yağcı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Mehmet Ay'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.