Samsun Yakakent'te Şok Asayiş ve NARVAS Uygulaması - Son Dakika
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Samsun Yakakent'te Şok Asayiş ve NARVAS Uygulaması

Samsun Yakakent\'te Şok Asayiş ve NARVAS Uygulaması

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan şok asayiş ve NARVAS uygulamasında 2 adet radar tespit cihazı ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, 3 araca 26 bin 664 TL trafik cezası uygulandı.

29.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Samsun'un Yakakent ilçesinde şok asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı. Uygulamada radar tespit cihazı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde 2 adet radar tespit cihazı, 1,5 gr skunk narkotik madde, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. 2 şahsa 5607 SKM'den tahkikat başlatılırken, 1 şahsa TCK 191'den adli tahkikat başlatıldı, 3 araca 26 bin 664 TL trafik cezası uygulandı. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Samsun- Sinop karayolunda son günlerde yapılan uygulamalarda 30 adet radar tespit cihazının ele geçirildiği, uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Yakakent'te Şok Asayiş ve NARVAS Uygulaması - Son Dakika

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