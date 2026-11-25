Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maça giderken Tekkeköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralanan Samsunspor taraftarı genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Ekim günü Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Çoban idaresindeki 55 ASV 743 plakalı araç, Birol Balçık yönetimindeki 55 AKM 103 plakalı araçla çarpıştı. Samsunspor-Amed maçına giderken kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Alper Daş (26) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Daş, ameliyata alınmak üzere özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Daş, yapılan müdahaleye rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Samsunspor taraftarı Alper Daş için bugün Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos Kadifekale Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Samsunspor'un da çiçek gönderdiği cenaze namazından sonra Daş, Derecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.