Sancaktepe'de Ormanlık Alanda Yangın - Son Dakika
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Sancaktepe'de Ormanlık Alanda Yangın

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İzmir'in Sancaktepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

20.07.2024 14:14
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Sancaktepe'de ormanlık alanda yangın

İZMİR - Sancaktepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın Sancaktepe'de Fatih Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerine yakın olan ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşı tedirgin etti. Yangını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken ormanlık alanındaki yaklaşık 5 dönümlük arazi zarar gördü. Öte yandan ormanlık alanda otların yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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