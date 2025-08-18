Sancaktepe'de Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
Sancaktepe'de Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı

18.08.2025 08:10
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Olay, Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

07:34
