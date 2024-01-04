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Sanık avukatları duruşma salonunu terk etti - Son Dakika
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Sanık avukatları duruşma salonunu terk etti

Adıyaman'daki İsias Oteli davasında, sanık avukatları tanıkların usule aykırı dinlendiği gerekçesiyle duruşma salonunu terk etti. Duruşmanın ikinci gününde yaşanan gerginlik sonrasında mahkeme başkanı ara verdi.

04.01.2024 - 19:13,
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Sanık avukatları duruşma salonunu terk etti

ADIYAMAN - Adıyaman'daki İsias Oteli davasında, sanık avukatları tanıkların usule aykırı dinlendiği gerekçesiyle duruşma salonunu terk etti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İsias Otel ile ilgili duruşmanın ikinci gününde gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı duruşmada, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazim Çavuşoğlu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun'un dinlenmesini karar verdi.

KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'un tanık olarak dinlenmesinden sonra KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu dinlendi. Çavuşoğlu dinlendikten sonra Sanık Halil Bağcı'nın avukatı Mahmut Sevindi, söz alarak usulen bir hata yapıldığını ve tanıkların tanıklıktan çok sanıklara hakaret ettiğini dile getirdi, mahkeme başkanından duruma müdahale etmesini istedi.

Mahkeme başkanının uyarıları sonrasında tanık olarak dinlenen Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun konuşurken, sanık avukatları duruşma salonunu terk etti. Sanık avukatlarının duruşma salonundan ayrılmasına, ölen kişilerin yakınları tepki gösterdi. Salonda yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı, mahkeme salonunun düzenini sağlamaları konusunda kolluk kuvvetlerini göreve çağırdı.

Yaşanan bu kısa süreli gerginlik sonrasında, Mahkeme Başkanı duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Sanık avukatları duruşma salonunu terk etti
Kaynak: İHA
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Adıyaman, Kıbrıs, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanık avukatları duruşma salonunu terk etti - Son Dakika


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