Şanlıurfa\'da 10.500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA