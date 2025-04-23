Şanlıurfa\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Şehit Halil İbrahim Yıldırım Parkında düzenlenen etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında yumurta yarışması, halat yarışması, çuval yarışması ve basket yarışması, çocukların neşe dolu rekabetine ev sahipliği yaptı.

Yüz boyama ve palyaço gösterisi ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler, çocukların doğaya saygı ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmasına katkı sağladı. Haliliye Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmanın yanı sıra, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirme misyonunu bir kez daha vurguladı. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileler, memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA