Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047, 07 BAJ 806 plakalı 5 araç birbirine çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 13:34
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Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüleri belirlenemeyen 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047, 07 BAJ 806 plakalı araçlar, birbirine çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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