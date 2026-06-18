Şanlıurfa'da 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da 5 Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa\'da 5 Hükümlü Yakalandı
18.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlüyü Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Karaköprü ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.S. Birecik ilçesinde yakalandı.

Ekipler ayrıca, hakkında "yağma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü Bozova ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu Karaköprü ilçesinde gözaltına aldı.

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada ise hakkında 17 ayrı dosyadan toplam 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarmaya götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:47
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı Çuvalla para istiyorlar
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
10:15
Galatasaray’dan Camavinga operasyonu Real Madrid’e servet teklif edecek
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:53:50. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.