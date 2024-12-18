Şanlıurfa'da 8 şüpheli yakalandı

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Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

Şanlıurfa'da aranan 8 kişi yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla geniş çaplı şok uygulamalar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda, durdurulan şüpheli araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli şahıslar kimlik taramasından geçirildi. Aramalar sonucunda, bir miktar esrar ve skunk ile sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi. Aranan 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.