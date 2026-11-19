Şanlıurfa'da durdurulan araçta 10 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. isimli şahsın aracıyla uyuşturucu nakledeceği bilgisini aldı. Ekiplerce takip sonucu durduran araçta yapılan aramada 10 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.