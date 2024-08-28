Şanlıurfa\'da Balıklıgöl\'de Çocuğun Kurtarılma Anı

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Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de gezerken suya düşen çocuğun kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Balıklıgöl'de gezmeye çıkan ismi öğrenilemeyen çocuk, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören 2 kişi suya atlayarak çocuğu kurtardı. Çocuğun kurtarılması ve yaşanan panik anları, ziyaretçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA