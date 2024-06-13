Şanlıurfa'da Bir İş Yeri Kurşunlandı, Gerginlik Yaşandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı. Olay sonrası toplanan kalabalık arasında gerginlik yaşandı.

Olay, Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere ve iddialara göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Şirinkuyu taziye evi yakınlarında bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırgan veya saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırı sonrası olay yerinde çok sayıda vatandaş toplandı. Toplanan kalabalık arasında da gerginlik yaşanırken, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, gerginlik yaşanan kalabalığı dağıttı. Polis saldırıyı düzenleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA