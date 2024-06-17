Şanlıurfa'da çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu. Mahalle arasına yayılan yangının, evlere sıçraması son anda önlendi.

Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etti. El birliğiyle yapılan yoğun çabalar sonucunda yangının mahalledeki evlere sıçraması önlendi.

Yangın nedeniyle bölgede büyük maddi zarar meydana geldi. 100 dönümlük ekili alan ve 200 ton saman tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA