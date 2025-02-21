İğrenç olay! 4 çocuk cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
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İğrenç olay! 4 çocuk cinsel istismardan tutuklandı

İğrenç olay! 4 çocuk cinsel istismardan tutuklandı

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 5 çocuktan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.02.2025 10:23
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Edinilen bilgiye göre olay, 19 Şubat Çarşamba günü Haliliye ilçesinde yaşandı. Çocuklarının cinsel istismara uğradığını iddia eden bir aile, jandarmaya başvuruda bulundu. Yapılan çalışmada cinsel istismar olayına karıştıkları belirlenen suça sürüklenen 5 çocuk tespit edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 çocuktan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından valilik bir açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "Haliliye ilçemizde bir çocuk (15) ve ailesinin 19.02.2025 günü jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü tutuklanmış, 1 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İğrenç olay! 4 çocuk cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fkıdkfkf:
    hangi okulda eğitim alıyor bunlar O okullar hemen kapatılsın demek ki doğru eğitim verilmiyor 70 19 Yanıtla
  • Apple User:
    şaşırdımmı hayır doğuda bu olaylar bitmez eğitim şart 26 26 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    ana babalarını da hemen asalım değil mi. okul napsın. okulun suçu ne ana babanın suçu ne. suç arkadaş çevresi. kurduğu yanlış arkadaşlıklar 21 15 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    bu 4-5 kişi birkaç yıl sonra aramızda olacak. potansiyel suçlular daha kötü dışarı çıkacak ve aramızda gezecek 20 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    normal eğitim yok badem yağı tarikato marikato çok 3 3 Yanıtla
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