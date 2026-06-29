Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa\'da Dolandırıcılık Operasyonu
29.06.2026 20:48
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İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı, 1.7 milyon lira gasbedildi.

Şanlıurfa'da vatandaşları telefonla arayarak iş bulma vaadiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişilere ait kişisel bilgilerin yer aldığı iş başvuru formları ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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