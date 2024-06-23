Şanlıurfa'da dört katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar dama sığındı

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Şanlıurfa'da korkutan yangın: Binada mahsur kalanlar dama sığındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi dama sığınarak yardım bekledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. çıktı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 6 kişi, dama çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Damda mahsur kalarak dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Durumları iyi olan vatandaşlar, ayakta tedavi edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.