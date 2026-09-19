Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Fatih Demir idaresindeki 63 YE 916 plakalı otomobil, Mardin istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından araç, aydınlatma direğine çarparak durdu.

Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Fatih Demir ve Ali Özçimen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Salih S. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralı ve hayatını kaybeden kişilere müdahale etti.

Kazada ağır yaralanan Salih S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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