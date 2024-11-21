Şanlıurfa\'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen 'change' araç operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı, hacizli ve rehinli bazı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 4 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA