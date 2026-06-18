Şanlıurfa\'da Huzur Operasyonu: 26 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, asayiş olaylarının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 147 ekip ve 834 personelin katılımıyla 17 Haziran'da düzenlenen uygulamada, umuma açık iş yerleri ile internet kafe ve oyun salonları denetlendi. Çalışmalarda 8 bin 58 kişi, 2 bin 419 araç ve 191 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanırken, 10 iş yerine idari işlem uygulandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 108 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, hacizli ve yakalamalı bir araç ile çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA