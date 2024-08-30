Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 17:22
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Faik G. idaresindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat yönetimindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sürücü Ali Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ile Müslüm C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Polat'ın cesedi ise olay yerindeki işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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