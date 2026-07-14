Şanlıurfa\'da İki Suçlu Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü. - ŞANLIURFA