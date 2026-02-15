Şanlıurfa\'da İstinat Duvarı Çöktü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde istinat duvarı çöken sitedeki 4 daire hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatı kısa bir süre önce tamamlanan 3 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı olarak tahliye edilirken yaşanan olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Alt katta bulunan 4 dairenin hasar gördüğü olayda, iş makineleri çöken istinat duvarını kaldırmak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA