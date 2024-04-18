Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğrencinin kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Öğrenci yardımından dolayı müdürüne teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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