Şanlıurfa\'da otobüste kazağın içine saklanan 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da otobüste kazağın içine saklanan 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizdeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizin içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramada bir valizi açan ekipler, içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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