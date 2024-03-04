Şanlıurfa\'da çocuğa otomobil çarptı, şans eseri burnu kanamadan atlattı

Şanlıurfa Valisi, Süper Kupa ve yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart yerel seçimleri ve 7 Nisan tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamada bulundu. Şıldak, hem Süper Kupa hem de yerel seçimlerle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'da yapılacak olan Süper Kupa maçı için 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını da söyledi.