Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1'i Polis 4 Ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1'i Polis 4 Ölü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Kazada, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru ve ailesi olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukları ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın bayram tatili için yola çıkan ailenin memleketlerine gitmek üzere olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

05.04.2024 19:04
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i polis 4 ölü

Şanlıurfa'da polis memuru eşi ve çocuklarıyla kazada öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayram tatili için yola çıktılar

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1'i Polis 4 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1'i Polis 4 Ölü - Son Dakika
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