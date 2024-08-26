Şanlıurfa\'da Otomobil Koyun Sürüsüne Dalıp Çok Sayıda Koyunu Telef Etti

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koyun sürüsüne dalan otomobil çok sayıda koyunu telef etti.

Olay, dün gece geç saatlerde Siverek- Diyarbakır karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde sürücüsü ismi öğrenilemeyen araç, gece karanlığında yolun karşı tarafında geçmeye çalışan koyun sürüsünü fark etmeyerek sürünün içine daldı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken, kazada onlarca koyun telef oldu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır yolu tek yönlü olarak bir müddet trafiğe kapandı. Aracın yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesinden sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı. - ŞANLIURFA