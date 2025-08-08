Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siverek ve Bozova ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet Keskin nişancı dürbünü, 652 adet fişek, 20 adet şarjör, 50 adet filizlenmiş kenevir bitkisi ve 17 adet yaklaşık 30 santim boyunda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA