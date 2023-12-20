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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca gövdesi, 19 adet tabanca sürgüsü, 25 adet tabanca şarjörü, çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
20.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:55
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca gövdesi, 19 adet tabanca sürgüsü, 25 adet tabanca şarjörü, çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, "Uyuşturucuyla insanlarımızı zehirleyenlere göz açtırmıyoruz. Emniyetimiz tarafından bu sabah 5 adrese düzenlenen operasyon sonucunda 5 kişi uyuşturucu maddeler ve silahlarla yakalanmıştır. Güvenli ve huzurlu bir Şanlıurfa için hep birlikte" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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