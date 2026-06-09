Şanlıurfa'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

Şanlıurfa\'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon
09.06.2026 11:13
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinden 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şanlıurfa merkezli olarak Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu AK-47 piyade tüfeği ve şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 23 tabanca fişeği ile 1 çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Operasyon, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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