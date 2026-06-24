Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Şanlıurfa\'da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi
24.06.2026 16:02  Güncelleme: 16:07
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, bir gıda toptancısında son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık bir kamyon içeceğe el koyarak imha etti ve işletme hakkında yasal işlem başlattı.

Şanlıurfa'da, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda toptancısı denetimlerinde ele geçirilen son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık bir kamyon içecek imha edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, halk ve çevre sağlığını korumak adına denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Gıda üretim, pazarlama ve satış noktalarında yaptıkları kontrollerde ihlalleri affetmeyen ekipler, bir işletmenin açık alanda depoladığı çok miktarda bozuk içecek ele geçirdi. Gıda hareketinin hızlı olduğu fırın, market, lokanta, kasap gibi hizmet alanlarında olduğu kadar gıda üretim ve pazarlaması yapan işletmelere yönelik de denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir gıda toptancısının açık alanda stokladığı yaklaşık bir kamyon içeceğin son tüketim tarihinin geçtiğini ve bozulduğunu tespit etti. Halk sağlığı açısından riskli bulunan ürünlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, ilgililer hakkında yasal işlem başlattı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiği, gıda güvenliği ve halk sağlığını ihlal eden işletmelere yönelik ağır yaptırımlar uygulandığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa, Zabıta, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi - Son Dakika

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