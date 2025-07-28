Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa\'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
28.07.2025 15:51  Güncelleme: 15:55
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 27 yaşındaki Mehmet Fatih Yıldız akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları 2 gündür sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan genç için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban ile Konuklu Mahalleleri arasında geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Fatih Yıldız (27), serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, DSİ sulama kanalında arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, akıntıya kapılarak gözden kaybolan gencin bulunması için 2 gündür arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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