Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklet Bagajında Seyir Halindeki Şahıs - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklet Bagajında Seyir Halindeki Şahıs

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir motosikletin bagaj kutusunda seyir halinde olan bir şahsın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Seyir halindeki motosikletin bagaj kutusunda oturan şahsın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

06.06.2024 13:48
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Şanlıurfa'da bir şahsın motosiklet bagaj kutusu üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpkeyol Mahallesi'nde yaşandı. Akçısu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir motosikletin bagaj kutusunda yolculuk eden şahıs, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Seyir halindeki motosikletin bagaj kutusunun üzerinde oturan şahsın rahat tavırları görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir süre trafikte ilerleyen şahıs, daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklet Bagajında Seyir Halindeki Şahıs - Son Dakika

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