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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı ve 80 uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin ülke genelinde 14 farklı ilde gerçekleştirdikleri telefon dolandırıcılığında 21 müştekiye ait 7 milyon 576 bin 798 TL maddi zarar meydana getirdikleri belirlendi.

29.12.2023 - 21:16,
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik ilçede atıcılık yapıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 9 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 hafıza kartı ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelerin, ülke genelinde 14 farklı ilde gerçekleştirdikleri telefon dolandırıcılığında, toplam 21 müştekiye ait 7 milyon 576 bin 798 TL maddi zararı meydana getirdikleri tespit edildiği bildirildi.

Şanlıurfa\'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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