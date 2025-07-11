Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 12 Yaralı

Şanlıurfa'da fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis aracının otomobil ile çarpışarak devrildiği trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 11'inci kilometresinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri şehir merkezine götüren Cuma Ç.'nin kullandığı 63 S 0689 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü, Halit G.'nin kullandığı 01 EUC 67 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrilirken, otomobil şarampole yuvarlandı. 12 kişinin yaralandığı kazada bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun şehir merkezine gidiş yönü kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA