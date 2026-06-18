Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Narkotik Suçlarla Mücadele Kapsamında" Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçelerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim faaliyetleri esnasında kenevir ekili olduğu tespit edilen adreste yapılan aramada toplam; 20, Kök Kenevir, 6 Gr. İçime hazır uyuşturucu madde yakalandı.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca "Narkotik Suçlarla Mücadele Kapsamında" çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir. - ŞANLIURFA