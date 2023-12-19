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Şanlıurfa'da yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan yaban domuzu köpekler tarafından saldırıya uğrayarak parçalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

Şanlıurfa\'da yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı
19.12.2023 - 14:26,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan kişilere tepki yağdı.

Alınan bilgilere göre, Siverek-Üstüntaş Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında yaralı halde bulunan yaban domuzunu fark eden 3 çoban köpeği, domuza saldırarak parçaladı. İddiaya göre saldırıda köpekler domuzu telef etti.

Görüntüler tepkiye neden oldu

Köpeklerin domuza saldırı anını cep telefonuna kaydeden çobanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki göstererek domuzun köpeklere parçalatılmasının yanlış olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı - Son Dakika
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