Şanlıurfa\'da Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Kavga

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Şanlıurfa'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kameralara yansıdı. Şahıslardan birine meydan dayağı atılmasını çevredeki vatandaşlar önledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde yaşandı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir kişiyi aralarına alıp yere düşüren 3 şahıs, kemer ve tekmelerle vurmaya başladı. Çevredekiler araya girerek yerdeki şahsın darp edilmesini engellemeye çalıştı.

Kavga eden taraflardan biri kaçarak uzaklaşırken darp edilen şahıs ise çevredekiler tarafından olay yerinden götürüldü. - ŞANLIURFA