Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Alev Aldı

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Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Alev alan yakıt tankeri itfaiye tarafından söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alev alan yakıt tankeri itfaiye tarafından söndürüldü. Tankerin boş olması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi Evren Sanayi Sitesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 YA 928 plakalı Ford marka yakıt tankeri alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tankerin boş olması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.